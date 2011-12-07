Роспотребнадзор РТ: Вакцинация от коронавируса вряд ли начнется в этом году

В этом году вряд ли начнется вакцинация от коронавируса, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Клинические испытания не говорят о том, что наращены темпы производства вакцины», — сказала Авдонина.

По мнению специалиста, чтобы начать вакцинацию населения, необходимо сначала «расширить производство и нарастить темпы производства самой вакцины».

Ранее стало известно об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимаются специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи и минобороны РФ.

Ранее Роспотребнадзор РТ сообщал, что большинство заболевших COVID-19 не были привиты от гриппа.