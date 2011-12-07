В Казани начинаются профилактические рейды «Ребенок — главный пассажир!»

В столице РТ начинаются профилактические рейды «Ребенок — главный пассажир!». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Такие мероприятия на дорогах Казани пройдут не случайно. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, с начала этого года в ДТП пострадали 42 ребенка, больше половины из них были пассажирами авто.

Поэтому в целях предотвращения подобных случаев, полиция города будет обращать внимание на перевозку детей в машинах. Начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков напомнил, что детей младше семи лет нужно перевозить в автокреслах на заднем сиденье автомобиля, а сидеть на переднем ребятам постарше разрешается также при специальном удерживающем устройстве.



