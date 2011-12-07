В Сколтехе смогли отследить путь появления COVID-19 в России

Коронавирус в Россию «прибыл» не из Китая, а из Европы. К такому выводу в ходе исследования геномной эпидемиологии COVID-19 пришли в ученые из Сколтеха, сообщают РИА Новости.

В процессе анализа выяснилось, что «вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля - начале марта» этого года. Исходя из их генетических данных, ученые пришли к выводу, что инфекция была завезена из Европы, однако ранние случаи завоза вируса вспышек не дали.

А вот в Санкт-Петербурге, как отметили в Сколтехе, вирусу уделили отдельное внимание. Дело в том, что в одной из местных больниц одновременно заразились 400 человек, после чего инфекция распространился по городу. Тогда заболели все – от сотрудников до заведующего отделением нейроортопедии с костной онкологией.

Сообщается, что на данный момент Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев COVID-19.