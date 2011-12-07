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Ozon планирует стать партнером ОЭЗ «Иннополис»

Компания собирается разместить на территории ОЭЗ свою робототехническую лабораторию.

Ozon планирует запустить собственную робототехническую лабораторию на территории ОЭЗ «Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Команда из 40 инженеров будет работать над созданием решений для роботизации фулфилмент-центров и сортировочных хабов, робототехнических систем для эффективного хранения, обработки и доставки заказов, которые позволяют повысить продуктивность работы складов и снизить физическую нагрузку на персонал. Также решения коснутся и других этапов логистической цепи поставок, в том числе «последней мили».

Лаборатория Ozon расположится на территории особой экономической зоны Иннополис и подала заявку на получение статуса партнера ОЭЗ. Помимо этого, совместно с Университетом Иннополис лаборатория робототехники Ozon планирует запускать инициативы для развития науки и высоких технологий.

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