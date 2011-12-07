История Татарстана в вещах. Выпуск №46

Уважаемые читатели!

Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Просим принять активное участие в акции «История Татарстана в вещах» сотрудников музеев.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости»

Венера ЯКУПОВА

Мотоцикл «Днепр»

Шел 1975 год. В то лето мой отец Петр Михайлович по итогам жатвы занял призовое место в соцсоревновании комбайнеров. Как-то вечером пришел он домой взволнованный и сообщил: ему вручили талон на покупку вне очереди мотоцикла «Днепр». Во второй половине 20-го столетия лишь два мотоцикла советского производства считались по-настоящему «брутальными»: «Урал» Ирбитского завода и киевский «Днепр». Оба имели боковую коляску для пассажира, на которой крепилось запасное колесо. Постоянно шли споры, какой из этих тяжелых мотоциклов лучше. Разумеется, споры заканчивались ничем. Нет смысла вдаваться в технические характеристики - у каждого были свои плюсы и минусы. Но их объединяло одно: в свободной продаже этих мотоциклов не было.

А привезли технику только зимой, и мы руками затолкали мотоцикл во двор. Отцовская мечта была вишневого цвета. Недолго мотоцикл стоял укрытый старыми покрывалами. Ездить пока было нельзя - отец еще учился на права, но ему так хотелось сесть за руль! И он сел. Залил из канистры бензин (АИ-76), пнул заводную рукоятку, и двор наполнился благородным рычанием. Отец с упоением включал первую передачу и проезжал метров 8 вперед. Затем включал задний ход и возвращался в исходную точку. Стоит заметить, что у «Днепра» в отличие от «Урала» была задняя скорость. Вот так по двору отец и катался. Смешно конечно. Но я помню, как в тот момент его глаза светились от счастья. А уж когда он получил водительские права, для него началась новая жизнь. Для меня тоже, так как мопед «Рига-7» автоматически стал моим личным транспортом. Учился я тогда в 6-м классе.

В памяти осталось много забавных и поучительных историй, связанных с мотоциклом.

Меня отец за руль мотоцикла начал сажать начиная с 13 лет. А в старших классах я гонял уже на нем будь здоров! Как-то поехали мы сено скошенное переворачивать. Отец сослался на усталость и за руль посадил меня. Когда с примыкающей дороги я выехал на главную улицу на окраине села, он, сидевший на заднем сиденье, скомандовал:

- Давай-ка поднажми! В центре гаишники вроде стоят.

Ну, я и газанул. А через пару километров нас обгоняет милицейская машина, требуя остановиться. За езду без прав штраф тогда был серьезным.

- Да вот, товарищ сержант, сына учу ездить, - виноватым голосом доложил отец.

Гаишник от такой наглости даже не сразу смог что-то произнести.

- Ничего себе учеба! Мы по этой грунтовке гнали под 120 и еле догнали вас.

Отец умел расположить к себе людей. Как-то незаметно он перевел разговор на другую тему: сначала о урожае, потом о начальниках, которые приворовывают… И нас отпустили! В те времена не только вода была мокрее и сахар слаще, еще и гаишники были добрее.

Когда в первый раз родители приехали на «Днепре» ко мне в гости (жили они за 150 км от Казани), отец был сильно возбужден. Рассказал, как ехал по городу. Кстати, пробок тогда еще не было.

- Еду, а на перекрестках мне сигналят, - говорил он. - А я правила знаю! Помеха слева, значит, мне должны уступить. В городе на дороге такие наглые все! А что мне делать? Матом негодяя обложу и дальше еду.

Когда вскоре мы с ним на мотоцикле поехали на рынок, я чуть не поседел. Оказывается, он по деревенской привычке вообще не обращал внимания на светофоры! Потом оправдывался:

- И как я про семафоры-то запамятовал. Надо же…

«Днепр» многие годы служил отцу и всей нашей семье. Он был и как средство передвижения, и как рабочая лошадка при перевозке грузов. Летом отец снимал коляску и на ее место устанавливал ящик из досок. В нем он перевозил сено, зерно, стройматериалы.

Когда ресурс мотоцикла был исчерпан, отец недолго думал о выборе - вновь купил новенький «Днепр». На этот раз черного цвета. За многие годы эксплуатации он уже стал асом вождения тяжелого мотоцикла. Даже освоил полицейский разворот. Особенно эффектно это выглядело на влажной траве. Такого трюка на мотоцикле с коляской я нигде ни разу не видел. Правда, один раз, совершая разворот, отец перевернулся: не рассчитал влажность травы. Но ничего, обошлось без последствий.

Мотоцикл «Днепр» был надежной техникой. И неприхотливой. Судите сами. Однажды у нас в поле закончился бензин. Не дотянули до дома километра три. Вдвоем толкать всю дорогу - не вариант. Совершили ужасное: залили в бак солярку! Тогда цистерны с дизтопливом стояли на полях для заправки тракторов. И представляете, двухцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель завелся! Был постоянный «чих-пых», черный выхлоп из глушителя, но мы доехали до дома! Потом промыли и продули топливную систему - и никаких последствий. Вот такие замечательные мотоциклы делали в нашей стране!

Алексей Петров, Казань

Штопка

Раньше прохудившиеся носки штопали. Это была целая наука для девочек. Этому обучала или мама, или бабушка в ходе подготовки к будущей семейной жизни - кто будет штопать мужу носки, как не жена?

Слово «штопка» означает «заделывать дыру в какой-либо ткани, изделии, не затягивая в рубец, а переплетая нитки разным способом». А второе его значение - «специальные нитки для штопанья». Такие нитки состояли из двух нитей в отличие от мулине, которые предназначались для вышивки (те были из 5 или 6 ниток, скрученных вместе). И цвета у штопки были не такие яркие, а под цвет носков: коричневые, черные, синие. На моем сохранившемся клубочке так и написано на круглой этикетке: «Комбинат им. Кирова. Штопка «Сирень». Нитки хлопчатобумажные».

Вот носок, на пятке дырка. Берем большую иголку с широким ушком, вдеваем нить. Натягиваем пятку носка на специальное приспособление для штопки - деревянный грибок. По веками отработанной технологии небольшими стежками обходим вокруг дырки, чтобы она после штопки не расползалась. Приступаем к следующему этапу. Представив, что дырка - это небольшое озеро, с одного его берега кладем как бы мостик к другому, чтобы досочки (нитки) ложились рядом, одна к одной. Нитка снует туда-сюда, и вот уже просвечивающего через дырку грибка не видно. Но это еще не все. Теперь надо из «мостика» сделать решеточку. Для этого нитку с иголкой направляем поперек уложенных ниток. Иголка ныряет вверх-вниз, поддевая одну нитку вверх, а над следующей проходя сверху, оставляя ее внизу. И опять хитрость - в следующем ряду ту нитку, которую оставили внизу, поддеваем наверх, а ту, что была наверху, оставляем внизу. Делать это надо так, чтобы нитки легли плотно. А еще кольцами ножниц чуть-чуть подталкиваем их друг к другу. И вот половина дела сделала - заштопана самая широкая часть дырки. Ближе к краю иголка ныряет все реже... Готово! Вместо дырки аккуратная плотная сеточка, по которой надо постучать кольцами ножниц - немного пришмякнуть.

У меня сохранились два грибка: один очень старый, на шляпке видны бороздки от иголок, другой поновее с красивой красной шляпкой. Ножки у них разборные - внутри полые, в них можно хранить иголки и отмотанные с клубочка нитки, чтобы взять с собой в дорогу и в любой момент, если нужно, что-то заштопать. При отсутствии деревянного грибочка при штопке использовали электролампочку - такой полезный совет давали советские журналы.

Моя мама очень хорошо штопала. Научила этому и меня. Я, как мне кажется, неплохо освоила эту науку и штопала до тех пор, пока не отпала в этом необходимость. Современные носки с добавлением синтетических ниток рвутся не так быстро, как когда-то чисто хлопчатобумажные. И цена их невелика. Поэтому теперь чаще всего прохудившийся носок отправляется в мусорное ведро. Конечно, малюсенькую дырочку можно и заштопать, но только нечем это сделать, не на чем да и некому...

Софья Хамидуллина, Казань

Уважаемые читатели!

Редакция хотела бы получить ваши рассказы о вещах, памятных многим татарстанцам, таких, например, как первые телевизоры, приемники, магнитофоны, радиола, патефон, велосипед, советские мотоциклы, мотороллеры и мопеды, гитара, гармонь, баян, аккордеон, балалайка, курай, губная гармошка, этажерка, чернильница-непроливайка, тетради с портретом маленького Володи Ульянова, щипцы для сахара, отрывной настенный календарь, авоська, ковер, стиральная машина (круглая), прибор для выжигания, вязаный круглый коврик, счеты, значки, безмен (рычажные весы), сифон, логарифмическая линейка, подстаканник, кирзовые сапоги, брюки клеш, прощайки, хрустальная посуда, торшер, игрушки, настольные игры, умывальник, чугунок (список можете дополнить сами).

Поправка

В материале «Девичий альбом» («КВ», №96 от 9 июля 2020 года) по вине редакции была допущена досадная ошибка: автором проекта Закабанной мечети в Казани назван Евгений Печников.

В действительности же Закабанная мечеть была построена по проекту русского архитектора Александра Печникова. Приносим свои извинения автору материала и нашим читателям.