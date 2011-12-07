О досрочной пенсии рентгенолаборанта

Уважаемый Алексей, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили: действительно, рентгенолаборанты (в том числе в рентгенооперационных, ангиографических и флюорографических кабинетах) пользуются правом на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с разделом XIX «Учреждения здравоохранения» Списка №1, причем с 1 января 2013 года - при условии уплаты работодателем в Пенсионный фонд дополнительного тарифа страховых взносов (ст. 33.2 Федерального закона №167-ФЗ). При уплате доптарифа периоды работы с вредными и опасными условиями труда включались в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», в соответствии с которым работодатели были обязаны не позднее 31.12.2018 провести специальную оценку условий труда. Данная экспертиза вносит уточнение в части размера дополнительного тарифа в зависимости от класса (подкласса) условий труда.

На основании вышеуказанных законов льготный стаж стал засчитываться не только при включении должности в Список №1 и уплате страховых взносов по дополнительному тарифу, но и по результатам специальной экспертизы и установления класса (подкласса) вредных и опасных условий труда.

Таким образом, за условия труда, признанные экспертизой оптимальными или допустимыми, доптариф не начисляется и не уплачивается, соответственно, периоды указанной работы в льготный стаж не засчитываются.