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О досрочной пенсии рентгенолаборанта

Я работаю в частной клинике рентгенолаборантом. Проработав по этой специальности 7 лет 6 месяцев, имею право выйти на пенсию в 45 лет. Недавно меня ознакомили с документом, в котором условия труда рентгенолаборанта непосредственно в нашей организации признаны допустимыми. Смогу ли я теперь выйти досрочно на пенсию? (Алексей)

Уважаемый Алексей, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили: действительно, рентгенолаборанты (в том числе в рентгенооперационных, ангиографических и флюорографических кабинетах) пользуются правом на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с разделом XIX «Учреждения здравоохранения» Списка №1, причем с 1 января 2013 года - при условии уплаты работодателем в Пенсионный фонд дополнительного тарифа страховых взносов (ст. 33.2 Федерального закона №167-ФЗ). При уплате доптарифа периоды работы с вредными и опасными условиями труда включались в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», в соответствии с которым работодатели были обязаны не позднее 31.12.2018 провести специальную оценку условий труда. Данная экспертиза вносит уточнение в части размера дополнительного тарифа в зависимости от класса (подкласса) условий труда.

На основании вышеуказанных законов льготный стаж стал засчитываться не только при включении должности в Список №1 и уплате страховых взносов по дополнительному тарифу, но и по результатам специальной экспертизы и установления класса (подкласса) вредных и опасных условий труда. 

Таким образом, за условия труда, признанные экспертизой оптимальными или допустимыми, доптариф не начисляется и не уплачивается, соответственно, периоды указанной работы в льготный стаж не засчитываются.

КВ
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