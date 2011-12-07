В РТ состоялся юбилейный конкурс «Автоледи-2020»

Сегодня в Татарстане состоялся двадцатый конкурс «Автоледи-2020». Некоторые из представительниц прекрасного пола соревновались между собой в навыках вождения не в первый раз.

Как сообщает ИА «Татар-информ», с начала 2020 года из 16 тысяч выданных водительских прав 9 тысяч получили девушки. О том, что женщин-водителей на дорогах становится все больше подтвердил во время торжественного открытия конкурса главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Он сообщил, что такая тенденция идет уже четвертой год, после чего отметил свое несогласие с мнением о «неаккуратном и безалаберном» вождении женщин. «Статистика говорит о другом — количество ДТП по вине женщин-водителей в разы ниже, чем по вине мужчин», — цитирует агентство его слова.

Всего в этапе конкурса приняли участие двенадцать девушек, трое из которых перешли в финал. Для этого они сдали теоретический экзамен по ПДД, продемонстрировали навыки управления автомобилем при выполнении сложных упражнений на время. Третьим этапом стал конкурс баннеров и видеороликов социальной рекламы.

В результате почетное звание «Автоледи-2020» завоевала Надежда Кнурова из Альметьевского района. Второй стала Венера Юмагужина из Мамадышского района, третьей — Диана Закирзянова из Лениногорского района. Все призеры получили кубки, дипломы и денежные премии.