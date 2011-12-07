В Татарстане обучают людей, находящихся под угрозой увольнения

В Татарстане в этом году обучат 700 человек, находящихся под угрозой увольнения, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

«В республике проводится обучение тех людей, которые находятся под угрозой увольнения, к примеру, в связи с тем, что предприятие вводит программу модернизации, проводит реструктуризацию. У работодателя возникает вопрос: что делать с теми работниками, кто работал по старым технологиям на старом оборудовании?», — уточнила замглавы минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография». За год через программу проект по модернизации и повышению производительности труда проходят до 10 тыс. человек.