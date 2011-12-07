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Стало известно, какие казанские самолеты представят на международном форуме «Армия-2021»

Экспозиция ОАК пройдет с 22 по 28 августа.

Казанские самолеты представят во время международного форума «Армия-2021» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома «Кубинка». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

В демо-центре объединенных авиастроительных корпораций (ОАК) выставят линейку самолетов, выпускаемых на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, такие как Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС.

На аэродроме «Кубинка» также будет представлена значительная часть модельного ряда: Ту-22М3М, Ту-95МС, Ту-160.

Интерактивные панели позволят поближе познакомится характеристиками самолетов, отметили в пресс-службе. 

Ранее в филиале «Туполева» — Казанском авиационном заводе им. Горбунова собрали два новых пассажирских самолета Ту-214.

КВ
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