В Татарстане стартует прием заявок на конкурс «Инженер года-2021»

В Татарстане пройдет этап приема заявок на конкурс «Инженер года-2021». Заявку на конкурс можно подать до 20 сентября включительно. В нем примут участие как молодые специалисты, так и профессионалы старше 35 лет. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Конкурс — элемент мотивации к развитию инженерных кадров региона, пропаганда достижений лучших инженеров республики, повышение привлекательности труда, формирование интереса у общественности к этому движению», — отметил Карпов.

Целью конкурса он обозначил возможность заинтересовать молодое поколение к инженерному труду.

Победителей будут отбирать в трех категориях: «Будущие инженеры» (студенты), «Молодость, успех, перспектива» (инженеры до 35 лет) и «Опыт, достижения, компетентность» (специалисты старше 35 лет).

Награждение победителей состоится в конце года. Главный приз — поездка на стажировку в одно из зарубежных предприятий.