Jakarta Modest Fashion Week: чем запомнились дизайнеры из России и Индонезии?

О том, чем запомнилась эта неделя в Индонезии и какой тренд благопристойной моды сейчас является важным, рассказала Диляра Садриева, международный эксперт индустрии modest fashion.Представляем собеседницу- Основой Недели моды является modest fashion. Напомните, что входит в это понятие?- В мировом масштабе понятие «исламская мода» постепенно сменяется понятием «благопристойная мода» - modest fashion. Это понятие расширяет границы и предлагает одежду более свободных, закрытых фасонов, непрозрачные ткани. Она предназначена не только для мусульманок, но и для женщин других конфессий и жизненных взглядов, которые предпочитают более закрытые, благопристойные и скромные наряды по личным соображениям, не связанным с религией. Степень благопристойности и закрытости определяется лишь ее носителем.- Что представляет собой Modest Fashion Week?- Первая официальная неделя моды под названием Modest Fashion Week прошла в Стамбуле в 2016 году. На то время это мероприятие было действительно революционным. Последующие проводились в Лондоне и Дубае. Последняя, четвертая, прошла в Джакарте. Эти мероприятия считаются самыми крупными и значимыми по тематике благопристойной моды. У организаторов особая система - каждый год меняются города проведения. Они выбираются не случайно: модное событие проводится в местах с наиболее подходящей аудиторией, которой интересна специфика этого формата одежды. Участие принимали представители 18 стран. Дизайнерский охват довольно серьезный - свыше 50, в том числе больше половины из них индонезийские. Сразу хочу отметить, что индустрия моды в этой стране хорошо развита. Плюс ко всему там очень большой процент покупателей концепции modest fashion: большинство из них мусульмане. Дизайнеры учитывают потребности своей аудитории, что крайне важно.Данная Неделя моды ознаменовалась и тем, что были представлены коллекции, сделанные в поддержку инвалидов и параспортсменов в рамках совместного проекта Asian Para Games 2019 и Dream & Design for Disabilities при поддержке Markamarie, организаторов Недели моды.- Дизайнеры из России принимали участие в показах?- Да, более того, Неделю моды открывала дизайнер из России Марианна Бештаова, бренд Araida. Еще на предыдущей Неделе моды в Дубае ее бренд вошел в тройку финалистов в номинации «Лучший начинающий дизайнер». Это большое достижение, ведь со всего мира на участие было подано свыше 200 заявок. Именно российский бренд наряду с двумя австралийскими вошел в тройку финалистов и сейчас был приглашен на индонезийскую Неделю моды.- Чем выделяется коллекция российского дизайнера?- Главная концепция - это стремление к элегантности и утонченности. Используются натуральные ткани, в основном шелк, ручная вышивка, бисер. Новая представленная коллекция получилась очень элегантной и довольно классической - акцент на платья от-кутюр. Отличается она также сдержанностью. Были продемонстрированы изысканные вечерние платья. Такие платья вполне будут достойны красной дорожки. Видно, что коллекция была создана с учетом модных тенденций, но в то же время просматривался и индивидуальный почерк дизайнера. На показе была представлена лишь небольшая часть новой коллекции бренда весна-лето - 2019.- Диляра, что вы можете сказать об уровне дизайнеров Индонезии?- Как я уже упомянула, дизайнеров из Индонезии было представлено много. Коллекции тоже самые разные. Например, для консервативной аудитории - более закрытые наряды. Популярны коллекции с вышивкой, выделяющиеся этническими мотивами. Лично мне понравилась коллекция, которая выполнена в технике росписи по ткани и шелку - традиционного индонезийского батика. В Индонезии множество островов, и на каждом свой особый стиль батика. Там водится много ярких тропических бабочек, растут необычные растения. Дизайнеры хотели передать через одежду это настроение и природный колорит. Получились очень красивые платья из струящейся ткани, не похожие ни на что. Другие индонезийские дизайнеры также использовали традиционную технику. Такие платья с удовольствием надели бы и представители других стран. Но не вся одежда, которая была представлена дизайнерами из Индонезии, могла бы быть востребована в России. У нас уже сформировался особый стиль, прижились соответствующие расцветки тканей. Но коллекции все равно могли бы быть интересны многим. Что мне особенно нравится в коллекциях индонезийцев - это жизнерадостность и использование цвета.Хочу также отметить, что индонезийские дизайнеры очень активно поддерживаются государством. Их стараются представить на различных модных мероприятиях по всему миру. Этому мы можем и порадоваться, и позавидовать в какой-то мере.- Схожи ли дизайнерские коллекции России с коллекциями иностранных модных домов?- Несмотря на многие культурные различия, участники не побоялись смешивать в нарядах черты, присущие разным народностям и странам. Таких коллабораций было достаточно, и очень здорово, что даже на уровне модных показов прослеживается тенденция взаимного уважения различных национальностей, взаимопроникновение культур. Вот взять, к примеру, коллекцию одного австралийского дизайнера. Если не знать, что это коллекция дизайнера из Австралии, то можно подумать, будто одежда создана в России. Обычно такой стиль предпочтителен на Кавказе и в Татарстане. Платья в цветочек, с узорами, особая манера завязывания платка - это было очень схоже. Кстати, схожие коллекции я наблюдала и от дизайнеров из Канады.- Какие сейчас основные тренды благопристойной моды?- Очередная Неделя моды снова показала, насколько разнообразны стили modest fashion, как по-разному и интересно можно выразить это понятие. Если говорить о влиянии общемировых трендов, то это, конечно, использование современных тканей или же симбиоз старинных техник с современными технологиями. Дизайнеры благопристойной моды тоже это используют. Турецкий бренд Zuhre, представленный на показе, успешно продается не только в Турции и Европе, но и в Индонезии, выпустил коллекцию одежды из тканей со специальной обработкой и пропиткой. Такая ткань обеспечивает комфорт в жарком климате.Потребитель везде очень разный. В век интернета, когда происходит ежеминутный глобальный обмен информацией, идет смешение и взаимопроникновение стилей, ранее присущих только тому или иному региону, а также создание абсолютно новых на этой основе.В целом же можно сказать, что сейчас в моде индивидуальность. Каждый дизайнер стремится помочь проявить эту индивидуальность в соответствии с тем или иным образом жизни в той или иной стране. Сейчас нигде нет какого-то определенного тренда, их множество. Модно все, но умение выбрать и грамотно соотнести это со своей индивидуальностью, а производителям предоставить выбор, помочь самоидентификации - это основной тренд. Очень важно думать о том, чем дышит тот или иной потребитель, что вы можете ему дать нового и полезного еще до того, как начнете создавать коллекцию.