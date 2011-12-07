Педагог из Мамадыша представит Татарстан в финале конкурса «Учитель года - 2020»

В Татарстане подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2020». Его победителем стала преподающая русский язык и литературу педагог из Мамадыша Светлана Байкеева.

Сообщается, что на церемонии награждения диплом и сертификат на 400 тысяч рублей ей вручил исполняющий обязанности министра образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Сейчас женщине предстоит представить Татарстан в финале всероссийского конкурса «Учитель года России». Он пройдёт в начале 2021 года.

Лучшим воспитателем Татарстана был признан музыкальный руководитель детсада №311 Московского района Казани Юрий Шулятьев, а в номинации «Педагогический дебют» выиграл педагог математики лицея Иннополиса Арман Костанян.

Всего в региональном этапе конкурса участвовало 65 преподавателей.