ДУМ РТ запустил для молодежи интеллектуальную викторину MuslimQuiz

Духовное управление мусульман РТ открывает командную интеллектуальную викторину для молодежи MuslimQuiz.

В игре участники в командах по шесть человек методом мозгового штурма будут отвечать на вопросы по теме. До конца года состоятся четыре игры на разные темы.

Первая игра будет посвящена солидарности и терпимости между представителями разных народов и конфессий. Она пройдет 23 сентября в 18.30 часов в Актовом зале ДУМ РТ.

На первый интеллектуальный поединок зарегистрировались уже 60 человек, то есть 10 команд, но желающие сыграть еще могут зарегистрироваться по ссылке до 22 сентября.