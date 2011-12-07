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ДУМ РТ запустил для молодежи интеллектуальную викторину MuslimQuiz

До конца года состоятся четыре игры на разные темы.

Духовное управление мусульман РТ открывает командную интеллектуальную викторину для молодежи MuslimQuiz.

В игре участники в командах по шесть человек методом мозгового штурма будут отвечать на вопросы по теме. До конца года состоятся четыре игры на разные темы.

Первая игра будет посвящена солидарности и терпимости между представителями разных народов и конфессий. Она пройдет 23 сентября в 18.30 часов в Актовом зале ДУМ РТ.

На первый интеллектуальный поединок зарегистрировались уже 60 человек, то есть 10 команд, но желающие сыграть еще могут зарегистрироваться по ссылке до 22 сентября.

КВ
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