«Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала предварительно 79,01% голосов в Татарстане 

По предварительным итогам выборов в Госдуму в Татарстане партия «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов избирателей — 79,01%. Такие результаты на пресс-конференции в Едином информационном центре председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Далее расположились партии КПРФ и ЛДПР, они набрали 9,64 и 2,8% соответственно.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что выборы прошли в штатном режиме и серьезных нарушений повлиявших на избирательное право граждан не выявлено.