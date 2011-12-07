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«Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала предварительно 79,01% голосов в Татарстане 

Во время трехдневного голосования нарушений повлиявших на избирательное право избирателей не выявлено, заявил Андрей Кондратьев. 

По предварительным итогам выборов в Госдуму в Татарстане партия «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов избирателей — 79,01%. Такие результаты на пресс-конференции в Едином информационном центре председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. 

Далее расположились партии КПРФ и ЛДПР, они набрали 9,64 и 2,8% соответственно. 

Андрей Кондратьев подчеркнул, что выборы прошли в штатном режиме и серьезных нарушений повлиявших на избирательное право граждан не выявлено.

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