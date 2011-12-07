Экскурсии на «КАМАЗ» и «Татспиртпром»: Татарстан разработает программу промышленного туризма

Татарстан вошел в Акселерационную программу по развитию промышленного туризма от Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Участие в ней поможет республике сформировать новые турпрограммы на предприятия, а также стратегию развития промышленного туризма с привлечением федеральных экспертов.

Минпромторг РТ отобрал для программы 10 предприятий, среди которых «Татспиртпром», «КАМАЗ», «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», «Кукморский завод Металлопосуды», «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» и другие. Предполагается, что для этих производств будут созданы экскурсии, на которых туристы смогут ознакомится с их работой, и разработано продвижение для них.

По итогам отборочного этапа программы разработки войдут в предложения российских туроператоров для зарубежных туристов.

Финал Всероссийского акселератора АСИ по промышленному туризму пройдет декабре 2021 года.