Глава Альметьевского района призвал привлекать к ответственности родителей, отправляющих больных детей в школы

Часто родители, несмотря на плохое самочувствие ребенка, отправляют его учиться в школу. Он подвергает опасности как себя, так и других школьников и учителей. Этой тенденцией возмутился глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. Он поручил комиссии по делам совершеннолетних разбираться с подобными случаями и принимать меры. Об этом глава района рассказал во время своего прямого эфира в Instagram.

Он подчеркнул, что не понимает ситуация, когда родители, зная, что у ребенка высокая температура, дают ему жаропонижающее и отправляют в школу. Таких, возможно, будут привлекать к ответственности, если это решит комиссия по делам несовершеннолетних, сказал глава.

Действие жаропонижающих лекарств недолговечно, и температура снова поднимается. Ребенку будет не только плохо, он может заразить своих одноклассников, учителей, сотрудников школы.

«Уважаемые родители, пожалуйста, не надо этой ерундой заниматься, это наши с вами дети, за которых мы несем ответственность», — обозначил Тимур Нагуманов.

Он также отметил, что заболевшему ребенку бессмысленно идти в школу. Болезнь не будет уходить сама по себе и не будет лечиться, она будет прогрессировать до серьезных осложнений, заключил глава Альметьевского района.