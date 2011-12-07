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Казанцы пожаловались на мутную воду из-под крана

МУП «Водоканал» обещал разобраться с проблемой.

Казанцы пожаловались на мутную воду из-под крана на улице Модельной. Об этом жители дома сообщают в общедомовых чатах WhatsApp.

«Такая вода [мутная] идет на кухне», — написала одна из жительниц.

На сообщении женщины откликнулись остальные соседи. Как выяснилось, грязная вода из-под крана идет по всему Приволжскому району.

«Не у вас. И в других домах», «Во всем районе такая», пишут казанцы.

Управляющий домом обратился в МУП «Водоканал». Заявку приняли и обещали разобраться с проблемой.


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