Казанцы пожаловались на мутную воду из-под крана на улице Модельной. Об этом жители дома сообщают в общедомовых чатах WhatsApp.

«Такая вода [мутная] идет на кухне», — написала одна из жительниц.

На сообщении женщины откликнулись остальные соседи. Как выяснилось, грязная вода из-под крана идет по всему Приволжскому району.

«Не у вас. И в других домах», «Во всем районе такая», пишут казанцы.

Управляющий домом обратился в МУП «Водоканал». Заявку приняли и обещали разобраться с проблемой.



