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Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане

По предварительным данным партия набрала 79,2% голосов.

По предварительным данным в Республике Татарстан обработано 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Явка составила 78,84% от общей численности избирателей. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Лидирующие позиции, по имеющимся данным, занимает политическая партия «Единая Россия» — 79,2%. За ней партия «КПРФ» — 9,51%. Партия ЛДПР, по предварительным данным, набрала 2,83%, а «Справедливая Россия» — 2,72%.

Остальные партии набрали около 1% или меньше.

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