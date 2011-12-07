В Казани в ЖК «Светлая долина» затопило дорогу неизвестной жидкостью

В Казани произошел разлив неизвестной жидкости в ЖК «Светлая долина». Об этом сообщают в соцсетях.

Автор снял на видео полностью затопленную дорогу, где припаркованы автомобили, около ЖК «Светлая долина». Он отмечает, неизвестная жидкость льется со стороны газона.

«Вот такое что-то непонятное разливается у нас здесь <…>. Вот у нас строится дом [направляет камеру на ЖК], вот отсюда откуда-то сливается [показывает на газон]», — говорит автор видео.

В комментариях под видео большинство пользователей отнеслись к потопу с юмором, один из них написал: «Зато ливневки работают».