Первыми к мемориалу жертв страшного нападения в Пермском государственном университете пришли студенты казанских вузов. Они принесли красные гвоздики. Многие из них не могли сдержать слез.

Когда сотрудники КНИТУ узнали о том, что в Казани будет организован мемориал, они разослали эту информацию своим студентам. Ребята сами проявили инициативу, а администрация вуза их только поддержала, рассказывают они. Студенты сами купили цветы и осознанно пришли почтить память погибших ребят.

«У нас всегда, помимо того, что есть охрана и работает ЧОП, есть среди студентов добровольная народная дружина — „Студенческий отряд правопорядка“, который все нарушения фиксирует, в том числе и на входе. Это с 2019 года все усилено, а с мая — в полной мере. Ужесточений не было, все, как всегда, проходят по пропускам», — рассказала начальник отдела по работе со студенческой молодежью КНИТУ Регина Ермолаева.

Пришедшие студенты разделяют ту боль, которую сейчас испытывают жители Перми. После событий 11 мая в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175, убив девять человек и ранив более 20, по всей стране в городах открывались похожие мемориалы. Россия скорбила вместе с Казанью.

«Я чувствую все это. Я понимаю, что те людям, которые находятся в том городе и в том учебном заведении, как они это переживают, и для меня это очень близко. Мы все прекрасно помним, что произошло совсем недавно у нас в Казани, и это ужасно. Надеюсь, что таких ситуаций в стране и в мире будет как можно меньше», — сказал студент КФУ Дмитрий Томкевич.

«Студенты структурных подразделений нашего университета поддержали, и они сейчас здесь, возлагают цветы. Отдают дань памяти, сопереживают своим коллегам-студентам из Перми», — отметил студент Лев из КФУ.

Многие студенты с трудом сдерживали слезы. Они подходили к мемориалу, оставляли цветы и молча стояли некоторое время. Эта трагедия еще долго не даст забыть о себе. И мемориал — это своеобразное напоминание о ней.

«Внутреннее состояние тяжелое, которые мы разделяем с пермскими студентами. Сюда приходят разные люди — студенты вузов. Я бы не назвал это акцией. Я бы сказал, что есть место, мемориал, который в центре Казани организовали студенты. Мы думаем, это место для того, чтобы каждый, кто хочет мог выразить свои соболезнования, солидарность, имел возможность прийти, возложить цветы, постоять, помолчать», — сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Сегодня, 20 сентября вооруженный 18-летний студент Пермского государственного университета ворвался в здание вуза. Он открыл стрельбу по тем, кто находился внутри — погибли шесть человек, еще 28 получили различные травмы и ранения. Некоторые из них госпитализированы. Нападавший был ранен сотрудниками полиции во время задержания.