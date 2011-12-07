Депутат Госдумы РФ считает, что необходим федеральный проект для охраны психического здоровья россиян

Депутат Госдумы РФ от РТ Борис Менделевич считает, что в России необходимо разработать федеральный проект для охраны психического здоровья россиян. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания рабочей группы Комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение».

Менделевич полагает, что необходимость проекта «очевидна в условиях пандемии, в условиях ежедневного стресса, массовой депрессии и негативного отношения граждан к действительности».

Он также привёл данные ВОЗ, исходя из которых 50% всех заболеваний в мире — следствие психосоматических расстройств.