В Татарстане зафиксировано 43 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 41 — контактные. Один человек госпитализирован, 42 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

19 заболевшим — от 30 до 50 лет, по девять заболевших — из возрастных категорий от 50 до 60 лет и от 18 до 30 лет, четверым — от 60 до 70 лет, двое — несовершеннолетние.

Больше всего новых случаев обнаружено, а Казани — 29, пять новых заболевших — в Верхнеуслонском районе, трое — в Альметьевском, по одному заболевшему — в Набережных Челнах, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском и Нурлатском районах.

Всего, по данным на 20 октября, в Татарстане 7 899 зарегистрированных случаев заражения COVID-19, 6 754 человек — выздоровели (+15 за сутки).



