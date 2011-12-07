Женщины-депутаты поднимут вопрос об уменьшении пенсионного возраста

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие люди остались без работы. Увольнения в первую очередь коснулись предпенсионеров. Поэтому появилось предложение пенсионный возраст снизить.

Такую идею высказали многие татарстанцы, позвонившие на телефонную горячую линию «Женское внимание» на тему: «Охрана труда женщин: права и гарантии», прошедшей сегодня в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в РТ.

— Вопросов по пенсионному обеспечению поступило немало, и прежде всего, они были связаны с пенсионным возрастом. В последнее время страсти по этому непростому вопросу несколько улеглись. Но сейчас, когда много безработных, люди предлагают: почему бы не вернуться к уменьшению возраста для выхода на пенсию? Данный вопрос решается на федеральном уровне. Предложения, высказанные татарстанцами по поводу уменьшения пенсионного возраста, будут направлены в профильные комитеты и депутатам Госдумы РФ от Татарстана. — отметила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.