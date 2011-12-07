Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Власти Татарстана выделили более миллиарда рублей на поддержку МСП в 2018 году

Финансовая поддержка традиционно оказывается бизнесу с помощью микрозаймов, лизинговых программ и субсидирования процентных ставок по кредитам.
Малые и средние предприятия Татарстана получат в 2018 году финансовую поддержку из бюджета в размере 1 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на 10-м расширенном заседании Совета по предпринимательству.«В Татарстане ведется постоянная работа по поддержке бизнеса, создана мощная инфраструктура, оказывается информационная и финансовая помощь. Особое внимание уделяется финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. В текущем году на данные цели из бюджета выделено более 1 млрд рублей. Традиционно используются такие формы, как выдача микрозаймов, программа “Лизинг-грант”, программа субсидирования процентных ставок, предоставление поручительства по кредитам», – сказал Минниханов.Президент Татарстана открыл в Казани 10-е расширенное заседание Совета по предпринимательству. Участие в мероприятии принимают более 250 представителей бизнеса. В рамках заседания состоится дискуссия о доступности финансовых ресурсов для предпринимателей.
КВ
Лента новостей