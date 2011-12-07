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Более 2 тыс. врачей обучились программам КГМА для борьбы с COVID-19

Самыми востребованными из 12 программ стали направления общего характера по профилактике, диагностике и лечению.

В Татарстане для борьбы с COVID-19 по 12 программам КГМА прошли обучение порядка 2,3 тыс. медработников. Об этом сообщил ее директор, врач-онколог Рустем Хасанов.

В интервью Андрею Кузьмину член-корреспондент РАН отметил, что обучение по программе, которое началось с марта этого года, занимает в среднем от 18 до 36 часов. Самыми востребованными из 12 программ стали направления общего характера по профилактике, диагностике и лечению. Этим курсам в Академии обучились более 800 человек.

КВ
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