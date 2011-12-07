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Миндортранс РТ: Вопросы, поставленные жителями РТ перед рабочей группой по трассе М12, решены

Проектировщики учли пожелания местных жителей при строительстве трассы.

Вопросы, поставленные местными жителями перед рабочей группой по трассе М12, решены, сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Проектировщики, работники Министерства транспорта и дорожного хозяйства, руководство Лаишевского района провели рабочие встречи. Мы решили все вопросы, которые ставились перед рабочей группой. Очень ответственно к этому подошли проектировщики», — отметил министр.

Он также уточнил, что на следующей неделе проектировщики представят технико-экономическое обоснование и более точную трассировку возле деревни Тарлаши, о чем также попросили местные жители, и технические решения по прохождению автодороги возле деревни Орел в Лаишевском районе.

Напомним, трасса Москва — Казань пройдет по территории нескольких районов Татарстана. Общая протяженность дороги составит 729 км, из которых 142 км — на территории республики. 

КВ
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