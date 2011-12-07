Елка в переплетном

Кто первым придумал нарядить новогоднюю елку самодельными игрушками, нам не известно. Зато мы знаем, кто ввел это правило в нашем переплетном объединении.В начале учебного 1983 года на должность руководителя кружка переплетного дела на Казанскую городскую станцию юных техников приняли профессионального полиграфиста, некогда офицера-десантника Юрия Федоровича Гакенталя. К нему в кружок потянулись детишки, не понимая, с чем эту профессию «едят». Здесь они познавали азы переплета книг, изготовления футляров и коробочек, а также украшений для новогодней елочки. Тогда и зародилась добрая традиция наряжать елку нашего кружка самодельными игрушками. Среди них были и книжки-домики, и книжки-птички, и книжки-гармошки. Попадались целые полиграфические паровозики, самолетики, «алмазные кристаллы». Каждый ученик старался не только порадовать педагога, но и переплюнуть других кружковцев. И так продолжается уже много лет…С открытием объединения книжного переплета для взрослых эстафету младшего поколения подхватили родители, бабушки и дедушки. С каким интересом люди старшего поколения занялись переплетным делом! А сотворение новогодних украшений - давняя и нереализованная мечта многих. В ход идут не только переплетные материалы, но и подручные средства. Под елочкой нашли приют изготовленные из флаконов бытовой химии Дед Мороз со Снегурочкой, снеговики из ваты, Баба-яга из папье-маше. Можно сказать, давняя добрая семейная традиция украшать елку самодельными игрушками обрела новую жизнь. Ведь у нас действительно сложилась большая «переплетная» семья. А изготовление игрушки - это не просто приятное развлечение, но и итоговая работа за полугодие. Каждый год наша елочка наряжается в новогоднее убранство - на ее ветках висят и новые, и старые игрушки, объединяя в хороводе поколений разные времена.Владимир Степанович Васильев, руководитель переплетного объединения Городского центра детского технического творчества им. В.Чкалова в Казани