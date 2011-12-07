Налог на профессиональный доход: для тех, кто хочет выйти из тени

Кроме Татарстана эксперимент будет проводиться с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в таких пилотных регионах, как Москва, Московская и Калужская области. Об особенностях внедрения нового налога «Казанским ведомостям» рассказали специалисты Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.Кто может воспользоваться?Новым режимом в Республике Татарстан смогут воспользоваться физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от использования имущества, а также от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.Для самозанятых граждан новый спецрежим - это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность. На первый план выходит сам факт того, что гражданин работает открыто, не неся никаких рисков.При этом юридический статус самозанятого работника приравнивается к статусу индивидуального предпринимателя, вследствие чего он может проводить рекламную кампанию, в том числе в социальных сетях, участвовать в программах поддержки малого бизнеса, получать гранты, пользоваться налоговыми каникулами, кредитными программами для индивидуальных предпринимателей, официально заключать договоры. При этом данные действия не будут считаться незаконной предпринимательской деятельностью, так как данная деятельность имеет легальный статус и в случае нарушения контрагентом условий договора самозанятым гражданам можно будет на законных основаниях обратиться в судебные органы.КстатиВ Республике Татарстан в период с 2015 по 2018 год из тени было выведено более 280 тысяч работников. В этом году по состоянию на 30.11.2018 было заключено 29887 договоров, которые в настоящее время продолжают действовать.Какова ставка налога?Федеральным законом от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ, предусматривающим включение Республики Татарстан в эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», определены порядок его применения, объекты налогообложения, процентная ставка и другие условия данного эксперимента. Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%. Уплата же налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав индивидуальным предпринимателям и юрлицам будет осуществляться по ставке 6%. Те, кто перешел на новый налоговый режим, НДФЛ в размере 13% платить не будут.Как зарегистрироваться?В процессе внедрения эксперимента предусмотрена простая процедура регистрации физических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Она будет проводиться за один день без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог», бесплатно устанавливаемое на компьютерное устройство (мобильный телефон, смартфон или компьютер, включая планшетный компьютер) налогоплательщика, подключенное к сети «Интернет». Никакой отчетности в рамках нового спецрежима сдавать не требуется.