Нашей елочке 42 года!

Новогоднюю елку мы поставили уже две недели назад, но наряжать ее игрушками и зажигать гирлянды будем чуть позже. Эту елку по праву можно назвать нашей семейной реликвией. Ей 42 года, и появилась она в доме по желанию нашего сына Тимура.Когда Тимуру было три года, он где-то услышал информацию, что в СССР проживают 250 миллионов человек. И вот этот трехлетний мальчик вдруг серьезно, совершенно по-взрослому стал размышлять: «Если каждый на Новый год срубит себе елку, то это будет 250 миллионов срубленных елок. Даже если срубить 25 миллионов елок, то елок в стране совсем не останется… А давайте не будем покупать на Новый год живую елку. Пусть растет! А мы лучше купим большую ненастоящую!» И мы купили.Эта елка служит нам уже больше четырех десятилетий и, можно сказать, стала добрым талисманом нашей семьи. Несмотря на свой «почтенный возраст», она по-прежнему пушистая. Правда, я немного удлинил макушку и основание, и елка стала сантиметров на 20 выше.Внучки Камиля и Малика тоже любят эту елочку и с радостью наряжают ее вместе с нами елочными игрушками, которые сохранились у нас с 60 - 70-х годов.Зиряк Гильмутдинович Юсупов