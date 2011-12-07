Штопор с пробкой от шампанского

Кончилась война, отгремел салют победы, папа дома. Сколько лет живу, столько вспоминаю эпизод, случившийся в нашей семье за десять секунд до наступления нового 1946 года. Под бой кремлевских курантов папа приступает к «салюту» - открывает шампанское. Но пробка не вылезает - ждала всю войну, засохла, а стрелять надо с первым ударом часов... Папа хватает штопор и пытается вытянуть ее. И тут пробка вылетает вместе со штопором и от потолка рикошетом мне в голову. Травмы не было, шампанского мне не дали, но память об этом осталась на всю жизнь. Каждый Новый год мы встречаем за семейным столом под «салют» пробки от бутылки шампанского. А тот штопор сохранился как реликвия для моих детей, внуков и правнуков.Сохранились и другие семейные традиции: встречать первые минуты нового года только дома и обязательно наряжать домашнюю елочку. Будучи детьми, в новогодние дни мы с сестренкой, наряженные в карнавальные костюмы, ходили на елку в детский садик, школу, клубы.Нам довелось даже побывать на праздниках в Колонном зале Дома союзов и Кремлевском дворце в годы жизни в Москве.Стоит дома у нас елка, наряженная игрушками времен моего раннего детства, до старого Нового года. Волнует, «плачет» иголочками, поддерживая светлые воспоминания о прошлом с надеждой на светлое будущее...Василий Евтушенко, с. Вторая Ферма Мамадышского района