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1435 семей в Черемшанском районе получили сертификаты на маткапитал

Большинство жителей района реализует полученные средства на улучшение жилищных условий или оплату детского сада.

С начала действия программы по выдаче материнского капитала в 2007 году 1435 семей в Черемшанском районе получили соответсвующие сертификаты, а 1245 семей уже использовали деньги, сообщает «Наш Черемшан».

При этом только в 2020 году в районе сертификаты получили 60 семей, из них 51 — без подачи документов в Пенсионный фонд.

Начальник районной клиентской службы Пенсионного фонда РФ Лилия Гатина подчеркнула отсутствие необходимости обращения в Пенсионный фонд для получения маткапитала.

«Для этого достаточно прийти в банк и написать заявление», - прокомментировала она.

КВ
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