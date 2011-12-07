1435 семей в Черемшанском районе получили сертификаты на маткапитал

С начала действия программы по выдаче материнского капитала в 2007 году 1435 семей в Черемшанском районе получили соответсвующие сертификаты, а 1245 семей уже использовали деньги, сообщает «Наш Черемшан».

При этом только в 2020 году в районе сертификаты получили 60 семей, из них 51 — без подачи документов в Пенсионный фонд.

Начальник районной клиентской службы Пенсионного фонда РФ Лилия Гатина подчеркнула отсутствие необходимости обращения в Пенсионный фонд для получения маткапитала.

«Для этого достаточно прийти в банк и написать заявление», - прокомментировала она.