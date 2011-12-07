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Академик РАН: Подтверждена эффективность и безопасность вакцины от COVID-19

После первого этапа прививки эффективность вакцины составила 69,3%, а после второго — 96,2%.

Академик РАН Рамил Хабриев сообщил, что эффективность и безопасность вакцины от COVID-19 «Спутник V» подтверждена независимым комитетом по оценке клинических испытаний.

По сообщению РИА Новости, в него вошли компетентные в проведении подобных оценок медики и ученые, которые проверили методики клинических испытаний, а также их результаты. Так, после первого этапа прививки эффективность вакцины составила 69,3%, а после второго — 96,2%.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что вакцину от COVID-19 первыми получат медработники РТ. Перед прививкой медикам сделают тест на антитела к коронавирусу и возьмут ПЦР-мазок.

КВ
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