Казанский архитектурно-строительный университет вошел в топ-5 лучших вузов России. О рейтинге, планах и нехватке кадров в строительной сфере рассказал в интервью Андрею Кузьмину ректор вуза Рашит Низамов.

По словам Низамова, в рейтинге, где КГАСУ занял пятое место, оценивалось три показателя – уровень абитуриентов, публикационная активность в зарубежных журналах и популярность вуза согласно опросам. А вот победы студентов во всероссийских олимпиадах и конкурсах ВКР в нем не учитывались.

Отвечая на вопрос о планах и целях вуза, ректор сказал, что главное – это продолжить успешную работу, ибо такое позиционирование «позволяет с оптимизмом смотреть в будущее».

В период пандемии университет, как и многие другие, работали в дистанционном режиме. «Мы были честны перед собой и студентами, старались дать необходимый контент знаний. Но специфику нашего вуза предопределяет проведение лабораторных работ, архитектурных «сплошняков», работа с геодезическими приборами и другие практические работы, что может дать только классическая методика образования», – сообщил Низамов. Поэтому практики были пройдены этой осенью.

Стоит отметить, что несмотря на коронавирусную пандемию в этом году успешно защитились и получили вои дипломы 1,5 тыс. студентов. Что же качается приемной кампании, то поступило в вуз 1,1 тыс. человек, из них 500 бакалавров прошли на бюджет, 300 бакалавров на платную форму, а также 120 магистров и около 200 на платную форму обучения. При этом 30% поступающих составляют ребята из других городов и регионов, поскольку те «понимают, что все-таки лучше получить наш диплом, который значительно выше ценится работодателями».

Говоря о нехватке кадров в строительной сфере, ректор подчеркнул, что в текущем году эта ниша «просела».

«Это еще раз убеждает нас, что нам нужно готовить свои кадры. С одобрения Президента РТ Рустама Минниханова созданы ресурсные центры, где за 3-6 месяцев можно получить рабочую профессию или пройти переподготовку. Мы должны быть самодостаточны», – добавил он.