Прокуратура РТ отреагировала на видео, в котором мужчина окунал ребенка в мусорный бак

В социальных сетях появилось видео, как в Зеленодольске мужчина окунал ребенка в мусорный бак. Сейчас его разыскивает полиция.

В видеоролике видно, как мужчина вместе с маленьким ребенком осматривал мусорные баки в одном их дворов жилого дома. Тогда очевидица инцидента запечатлела момент, в котором тот засовывает маленького вниз головой. Предположительно, чтобы что-то от туда узнать.

По информации старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, сейчас надзорное ведомство поручило местной полиции установить личность этого человека, а затем и проверить благополучие этой семьи и надлежащее исполнение родительских обязанностей.