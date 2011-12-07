Роспотребнадзор РТ: Дедам Морозам необходимо дезинфицировать бороды и носить маски

Замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина заявила, что Дедам Морозам необходимо дезинфицировать бороды и носить маски.

Как отметила спикер, сам такой реквизит не может стать причиной распространения COVID-19, поскольку вирус предается лишь воздушно-капельным путем. А потому поверх бороды и усов занятые на новогодних представлениях должны надевать маски. Это сможет обезопасить как Деда Мороза, так и окружающих.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в этом году детям можно водить хороводы вокруг елки.



