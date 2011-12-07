Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор РТ: Дедам Морозам необходимо дезинфицировать бороды и носить маски

Сам такой реквизит не может стать причиной распространения COVID-19, отметили в ведомстве.

Замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина заявила, что Дедам Морозам необходимо дезинфицировать бороды и носить маски.

Как отметила спикер, сам такой реквизит не может стать причиной распространения COVID-19, поскольку вирус предается лишь воздушно-капельным путем. А потому поверх бороды и усов занятые на новогодних представлениях должны надевать маски. Это сможет обезопасить как Деда Мороза, так и окружающих.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в этом году детям можно водить хороводы вокруг елки.


КВ
Лента новостей