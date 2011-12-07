Шаймиев предложил наградить благотворителей, участвовавших в возрождении Свияжска и Болгара

Председатель республиканского фонда «Возрождение», госсоветник РТ Минтимер Шаймиев предложил президенту РТ Рустаму Минниханову поблагодарить всех спонсоров, участвовавших в возрождении острова-града Свияжск и Болгара. Об этом первый президент республики заявил в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ТАССР.

«Будет правильным пока мы в ожидании нового года поблагодарить крупных спонсоров по всей стране и не только. Мы должны быть благодарными за такой добровольный вклад. И все население принимало участие [в возрождении]. Сколько томов вручена Книга памяти. Мы должны этим гордиться», — сказал Шаймиев.

Минниханов поддержал инициативу и поручил руководителю Аппарата президента Асгату Сафарову отметить всех спонсоров до конца 2020 года.

«Вовремя сказать „спасибо“ — это очень важно, особенно за добрые дела, хотя у этих людей нет никаких интересов в республике. Мы обязательно должны отметить этих людей», — заявил Минниханов.