Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В селах Нижнекамского района появились новые детские и спортивные площадки

В общей сложности было благоустроено 15 общественных пространств.

В уходящем году в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в населенных пунктах Нижнекамского района был реализован ряд проектов благоустройства, рассказал на своей инстаграм-странице замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ Альфред Нигматзянов

Так в поселениях Нижнекаского района появились 6 детских, 6 спортивных и 3 тренажерных площадки. Реализация проектов стала возможна благодаря выделению денег из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

КВ
Лента новостей