В селах Нижнекамского района появились новые детские и спортивные площадки

В уходящем году в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в населенных пунктах Нижнекамского района был реализован ряд проектов благоустройства, рассказал на своей инстаграм-странице замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ Альфред Нигматзянов

Так в поселениях Нижнекаского района появились 6 детских, 6 спортивных и 3 тренажерных площадки. Реализация проектов стала возможна благодаря выделению денег из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.