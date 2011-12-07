25 января в Казани пройдет ежегодный Фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах»

КГМУ проводит ежегодный Фестиваль медицины «Ак халатлы фәрештәләр — Ангелы в белых халатах». Меропниятие запланировано на 25 января и пройдет в режиме онлайн на сайте университета, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«Ситуация с Covid-19 внесла свои коррективы в традиционные формы проведение Фестиваля. Тем не менее, все запланированные акции, конкурсы, лекции и практикумы позволят ребятам получить максимально полное представление о будущей специальности и осознать, что Казанский государственный медицинский университет — это только начало пути в большое медицинское сообщество», — поясняется в сообщении.