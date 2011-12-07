Анна Попова одобрила жесткую позицию Татарстана по COVID-19

Все это стало возможным благодаря решительным и жестким мерам, принятым руководством республики сразу же после начала пандемии.

Такую оценку совместным действиям правительства и надзорных органов дала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, выступая вчера на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, состоявшейся в Доме Правительства РТ.

- Эта жесткая, но необходимая и взвешенная позиция видна и вот по такому показателю. Татарстан занял 1-е место в России по количеству штрафов, выписанных гражданам за несоблюдение масочного режима и всех требуемых санитарных норм в общественных местах, - отметила Анна Попова.

С оценкой главы федерального надзорного ведомства согласен и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

- Роспотребнадзор Татарстана всегда был и остается на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря жесткому контролю ведомства по соблюдению санитарных норм и разработанным предписаниям удалось провести в полном объеме летнюю оздоровительную кампанию, очень необходимую для татарстанских детей особенно в это непростое время. Детские летние лагеря работали, случаев массового распространения инфекции в них не произошло. Образовательные учреждения также тщательно подготовились к новому учебному году: школы обеспечили облучателями воздуха, приборами термометрии, установили санитайзеры. Так что дети и студенты начали учебный год без задержек. Строгий контроль со стороны Роспотребнадзора показал свою эффективность и в соблюдении внутреннего режима в образовательных учреждениях. Заболевшие учащиеся и педагоги немедленно отстранялись от занятий, что помогло избежать массового заражения.

При этом все ограничительные меры мы вводили в республике постепенно, чтобы не нарушить нормальную работу предприятий и бизнеса. Тем не менее Республика Татарстан стала одним из первых регионов России, где открыли аэропорт для приема иностранцев. Тестирование на коронавирус организовали для них сразу же по прилете, прямо в здании аэропорта Казани.

Большая работа теперь предстоит по вакцинации населения республики от коронавирусной инфекции. В прошлом году 61% жителей Татарстана сделали прививку от гриппа. Надеемся, что так же массово пройдет и прививочная антиковидная кампания, - выразил уверенность Рустам Минниханов, подводя итоги работы Роспотребнадзора РТ в 2020 году, и поблагодарил сотрудников ведомства за самоотверженную работу.