Автоинспекторы Казани поймали двух нетрезвых водителей такси.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, обнаружили их в ходе рейда, направленного на проверку правила перевозки пассажиров в такси. Так, в рамках него инспекторы ГИБДД проверили 146 водителей, 35 из которых оказались нарушителями ПДД.

Сообщается, что шестеро таксистов были не пристегнуты ремнями безопасности, двое не пропустили пешеходов, где-то не были не пристегнуты пассажиры, еще двое отказались проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Также у 22 водителей на авто оказались нечитаемые номера.

В ГИБДД Казани водителям напомнили, что от их действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.