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Автоинспекторы Казани поймали двух нетрезвых водителей такси.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, обнаружили их в ходе рейда, направленного на проверку правила перевозки пассажиров в такси. Так, в рамках него инспекторы ГИБДД проверили 146 водителей, 35 из которых оказались нарушителями ПДД.
Сообщается, что шестеро таксистов были не пристегнуты ремнями безопасности, двое не пропустили пешеходов, где-то не были не пристегнуты пассажиры, еще двое отказались проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Также у 22 водителей на авто оказались нечитаемые номера.
В ГИБДД Казани водителям напомнили, что от их действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.