Эксперт Общественной палаты РТ Фарит Шавалиев: Защищать свои права в суде - это нормально

ЖКХ, шлагбаум и запертая дверь во двор

— Фарит Шаукатович, с какими нарушениями в сфере прав потребителей чаще всего сталкиваются татарстанцы?

— Много обращений о нарушениях в сфере ЖКХ: низкое качество услуг, необоснованное завышение тарифов. Например, коммунальные службы берут деньги за вывоз мусора, уборку придомовой территории, подъездов, но выполняют свою работу некачественно или не в полном объеме — это нарушение прав потребителей. Если тариф на какие-то услуги увеличен без серьезного обоснования — это тоже нарушение прав потребителя. Так же как и в случаях перебоев с водоснабжением, скачков напряжения в электросети, которые могут вывести из строя бытовую технику, компьютер и другое электронное оборудование.

Нарушением является и то, когда в квитанции на оплату различных услуг ЖКХ не указано все, из чего формируется тариф. Потребители имеют право на качественные услуги, которые они оплачивают в полном объеме, и на справедливый расчет стоимости услуг.

— А шлагбаумы во дворах и заборы, которыми ограждаются дворы многоэтажных домов?

— Это тоже нарушение прав и угроза жизни людей. Если кому-то понадобится экстренная помощь врача или в одной из квартир начнется пожар, то ни скорая помощь, ни пожарные в такой двор проехать не смогут.

Знаю немало случаев, когда врачи, волонтеры, которые разносят продукты, лекарства находящимся на самоизоляции, не могут попасть к человеку, потому что двор дома, в котором он живет, огражден забором с калиткой, оснащенной электронным замком. Ключи есть только у проживающих в этом доме. Поэтому иногда приходится довольно долго ждать, когда кто-то из жильцов будет входить или выходить из двора.

Фотокамерой против нарушений

— Можно ли как-то бороться с такими нарушениями?

— Все нарушения надо фиксировать. Телефон с фотокамерой сегодня есть почти у каждого. Где-то не подмели, не убрали, не вывезли мусор — сфотографируйте, запишите дату, время. Нет света, воды или тепла — зафиксируйте этот факт и отправьте сведения, подтвержденные фотографиями, на электронный адрес управляющей компании, ЖУ или ЖСК. Важно делать все оперативно, по горячим следам. Управляющей компании невыгодно судиться по каждому заявлению. Ее работники придут и починят текущий кран, неисправную электропроводку.

— Многие новоселы, въезжая в новые квартиры, сталкиваются с недоделками, некачественным ремонтом. Что делать?

— Да, есть такие моменты. Чтобы их избежать, на приемку квартиры лучше всего пригласить специалиста, который профессионально осмотрит ее. И если он выявит недочеты в электрике, газо-, теплоснабжении, то грамотно составит акт, объективно оценит сумму ущерба. Но надо быть готовым к тому, что такие дела идут долго, может быть, год — полтора.

— Интересно, какая в среднем сумма ущерба?

— Ущерб может измеряться в сотнях тысяч рублей. Например, недавно было такое дело. Некачественный ремонт по вине застройщика мы оценили на сумму 270 тысяч рублей. Но если сумма ущерба 10 тысяч, даже мараться не стоит — потеряете время и деньги. Конечно, когда купил молоко, а оно оказалось прокисшим или в упаковке купленной крупы обнаружились жучки, мало кто понесет их обратно в магазин. Зачем тратить столько нервов, сил и времени?

Просрочка с доставкой на дом

— Вечная проблема — качество товаров и продуктов…

— Здесь совет один — внимательно читайте этикетки, проверяйте срок годности продукта. По закону «О защите прав потребителей» потребитель может получить компенсацию за просроченный товар. Но мало кто об этом знает.

— Сейчас многие пользуются услугой доставки продуктов на дом. Как обезопасить себя от некачественных товаров в этом случае?

— Здесь действуют те же правила. Прежде чем взять свой заказ, посмотрите, не истек ли срок годности продуктов, не повреждена ли упаковка. Особенно внимательно надо быть при заказе суши, роллов. По статистике, именно они нередко становятся причиной отравлений. Но в основном до суда такие дела не доходят. Фирмы, производящие еду, стараются решить эти проблемы миром, в досудебном порядке.

— В период пандемии, когда страны закрывались на карантин, отменялись авиарейсы, туры, увеличилось ли количество жалоб на туроператоров?

— По проблемам с туроператорами тоже много обращений. Перед тем как купить тур, желательно показать договор с туроператором юристу, который специализируется на таких делах. Внимательно читайте все пункты договора, особенно те, где речь идет об обязанностях сторон.

Не спешите подписывать бумаги сразу

— Что вы посоветуете тем, кто решился взять потребительский кредит в банке?

— Надо очень хорошо подумать, прежде чем решиться взять кредит. Но если вы пошли на этот шаг, надо понимать, что в этом деле много тонкостей. Не стесняйтесь спрашивать у работника банка о том, что вам непонятно. Обязательно поинтересуйтесь по поводу страховки. По закону, если человек досрочно погашает кредит, то страховку ему должны вернуть. Но так бывает не всегда. И в договоре этот пункт обговаривается. Поэтому не спешите подписывать бумаги сразу. Их можно взять с собой и внимательно изучить дома, показать специалистам. Помните, если вы поставили подпись, значит, согласились со всеми условиями договора, и после этого изменить что-то бывает уже поздно.

Еще одна довольно распространенная проблема с кредитами — человек соглашается стать поручителем, а тот, кто берет кредит, спокойно получает деньги в банке и через какое-то время объявляет себя банкротом. Долги за него вынужден выплачивать поручитель. Причем чаще поручителями выступают пенсионеры, у которых пенсии и так небольшие.

— Что делать, ведь человек сам, добровольно стал поручителем? Сложно отказаться, когда по дружбе или по-родственному просят, убеждают, что это чистая формальность…

— Но из-за такой формальности человек оказывается в сложной финансовой ситуации. Если не можете отказать родственнику, другу, знакомому в просьбе стать поручителем, предложите свои условия. Наверняка у человека есть в собственности квартира, автомобиль, пусть это имущество станет залогом. Скажите: «Я тебе доверяю, но в жизни всякое может случиться, поэтому хочу обезопасить себя от возможных неприятностей».

Правовой ликбез необходим для всех

— Как обычному человеку разобраться во всех правовых тонкостях?

— Главный принцип — не спешить. Гражданский кодекс Российской Федерации и закон «О защите прав потребителей» закрепляют не только основные права потребителей, но и определяют правовой механизм реализации и защиты этих прав. Есть много подзаконных актов, которые детализируют статьи законов. Законы принимаются хорошие, а население не знает об изменениях в законодательстве. Мы не знаем своих прав и пользуемся ими не в полной мере. Поэтому необходима просветительская работа, правовой ликбез. И в этом большую роль должны играть газеты, телевидение, радио. Надо дать возможность профессионалам через средства массовой информации разъяснять права потребителей, статьи налогового законодательства, вопросы, связанные с наследованием, другими правовыми проблемами, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Только так можно воспитать в обществе правовую культуру. К счастью, сейчас все больше людей стали понимать, что защищать свои права в суде нормально и в этом нет ничего страшного.

Обратите внимание!

По закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе:

- требовать возмещения убытков, связанных с возвратом товара ненадлежащего качества, в размере, обеспечивающем приобретение им аналогичного товара;

- при возврате товара ненадлежащего качества потребитель имеет право на возмещение уплаченных им процентов и иных платежей по договору потребительского кредита (займа), если данный кредит предоставлен ему как потребителю для приобретения этого товара.