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«КВ» - 30 лет: листая подшивки. Выпуск №1

15 марта этого года газете «Казанские ведомости» исполнится 30 лет. На первый взгляд, не такой уж и большой срок. Но сколько событий он вобрал в себя! Газета начала выходить в СССР, а вскоре этой страны не стало. Потом трудные 90-е, политические баталии, приватизация, празднование 1000-летия Казани, Универсиада, открытие метро, мировые чемпионаты... Да, обо всем этом мы много писали, став вместе с вами свидетелями новейшей истории города. А те читатели, кто с первого номера остаются преданными газете, рассказывают о том, что сегодня уже их дети и внуки читают «КВ». Нас объединяет общая история страны, республики, города. Давайте вместе полистаем подшивку и вспомним, как это было…

15 марта 1991 года вышел первый номер «Казанских ведомостей».

«Наша задача — показать весь спектр общественных настроений, приучить людей к многоголосице. Дирижером, организующим разные голоса, может быть только Истина. 

Наше общество в коматозном состоянии. В парламентах и на страницах газет идет соревнование на лучшее определение: тупик, кризис, крах, катастрофа… 

…А может быть, будем нарабатывать другой опыт — опыт общественного согласия? Ведь нет такой идеи, ради которой стоит рушить человеческие связи, разжигать пожар гражданской войны». Так определила миссию новой газеты первый главный редактор «КВ» Любовь Агеева в своей статье «Выход искать вместе».

В этом же номере привлек внимание материал Татьяны Лесковой «Что я покажу гостям Казани, или Размышления о гипотетической прогулке». Уже в первом номере «КВ» подняли актуальную проблему туристической привлекательности нашего города. Тема истории Казани, сохранения памятников архитектуры, культуры стала регулярно освещаться на страницах «КВ». Например, 28 сентября был опубликован материал «Казань — под охрану ЮНЕСКО». 

Еще одна тема всегда в центре внимания «КВ» — социальная защита. 29 марта вышел материал Галины Печелиной «О, цена без конца и без краю…». Читателям предложили обсудить Указ Президента СССР Михаила Горбачева «О реформе розничных цен и социальной защите населения». Также на страницах газеты появилась рубрика «О ценах, карточках, талонах». 

1991 год — год принятия Декларации о государственном суверенитете ТАССР. На страницах газеты отражена летопись борьбы за принятие нового статуса республики. Теперь эти материалы — исторические документы.

14 сентября в черно-белой газете появился цветной разворот «Время листопада — время подписки» с фотографией журналистов «КВ» и их обращением к читателям. 

19 октября на первой полосе — фотография Рустема Яхина. Так газета поздравила с 70-летним юбилеем народного артиста СССР, композитора, автора Государственного гимна Республики Татарстан Рустема Яхина.

Украшение любой газеты — репортаж. Редкий номер «КВ» обходился без этого короля жанра. Например, 30 ноября был опубликован фоторепортаж Владимира Зотова с операции на открытом сердце «Я видел сердце…». 

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