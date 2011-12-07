Министр спорта РТ принял участие в акции «Елка желаний»

Министр спорта РТ Владимир Леонов исполнил желание девятилетнего Данила Богданова и подарил ему синтезатор.

«Благотворительная акция „Елка желаний“ проходит уже несколько лет. Радостно смотреть в глаза членов семьи, когда даришь им подарок. Это позволяет людям верить в чудо. Таким образом мы проводили прошедший год и хорошо начали новый. Это хорошая традиция, и мы будем ее продолжать», — сказал Леонов.

Данил болен аутизмом. Врачи посоветовали мальчику петь и освоить музыкальный инструмент, чтобы развивать речь, слух и моторику.

Вручение подарка состоялось в здании министерства, куда приехала семья Данила из Пестречинского района РТ. Леонов обсудил с родителями мальчика вопросы развития спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как Данил занимается карате.

«В акцию „Елка желаний“ мы попали случайно. Я просто увидела сообщение в общем чате для мам с детьми с ОВЗ. Я зашла на сайт, и мы подошли по всем параметрам. У нас была необходимость в синтезаторе, и мы написали письмо. После Нового года нам позвонили и сказали, что будут дарить подарок. Было очень приятно и неожиданно», — рассказала мама мальчика.