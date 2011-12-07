Глава РТ Рустам Минниханов предложил расширить функционал службы «112» и принимать заявки о коммунальных авариях.

Руководитель Татарстана сообщил, что в 2020 году операторы обработали более 2 млн звонков – по 6,5 тыс. вызовов в сутки. Это, по словам начальника ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, составляет 50% от общего количества обращений в экстренные службы республики.

Планируется, что в этом году для удобства татарстанцев по приему и передаче информации об авариях операторы будут принимать вызовы по поводу перебоев водо-, электро- и теплоснабжения.