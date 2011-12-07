Минтимер Шаймиев: Со слабыми нервами во власть идти нельзя

Она начинает цикл выставок «Лица республики» о людях, внесших неоценимый вклад в становление и развитие Республики Татарстан. Выставка приурочена к 30-летию исторического события — всенародного избрания первого Президента Республики Татарстан. Символично, что уникальная выставка открылась в день рождения Минтимера Шаймиева.

В каждом из 26 залов павильона № 1 представлены уникальные фото- и видеоматериалы о жизни, общественно-политической деятельности Минтимера Шаймиева в должности Президента, свидетельствующие о его роли в развитии республики и успехах в международном сотрудничестве. Эта выставка рассказывает не только о первом Президенте Татарстана, но и о самых значимых страницах новейшей истории нашей республики.

— Все политические решения, которые принимал Минтимер Шаймиев, принимались во благо и в интересах родной республики. Минтимер Шарипович никогда не боялся трудностей, открытого разговора с народом. Рядом с ним и мы все учились гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени, решительности, последовательности действий в кризисных ситуациях. Минтимер Шарипович неоднократно говорил: «Со слабыми нервами во власть идти нельзя». Мы восхищались и восхищаемся его мудростью, дипломатическим талантом и дальновидностью. У него было и есть самое ценное для политика — доверие и поддержка населения, авторитет, уважение коллег и оппонентов независимо от их национальности, вероисповедания, возраста, профессии, идейных убеждений, — рассказал во время церемонии открытия выставки Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев подчеркнул, что Минтимер Шаймиев стоял у руля республики в сложнейший период распада СССР, когда рушились политические, экономические связи, которые нарабатывались десятилетиями. Рушилась система, рушилась экономика. Люди теряли работу, оставались без средств к существованию. И Минтимер Шаймиев предпринимал смелые, неординарные решения, чтобы помочь татарстанцам выжить в период шоковой терапии.

Кроме фотографий на больших видеоэкранах на выставке можно увидеть рабочий стол первого Президента Татарстана, рукописные документы, например автобиографию Минтимера Шаймиева, написанную им 8 апреля 1963 года, другие экспонаты из фондов Национального музея РТ, Музея истории государственности РТ, Музея Государственного Совета РТ, Государственного архива РТ.

Выставка продлится до 30 января 2021 года.