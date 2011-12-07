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Накануне в Казани стало известно о еще шести случаях отравления угарным газом

Пострадали казанцы, проживающие в Дербышках и в Авиастроительном районе города.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили об очередных случаях отравления угарным газом. Среди потерпевших оказались дети.

По информации ведомства, первый инцидент произошел около половины десятого вечера в Дербышках в доме по улице Солидарности, 26. Там отравление угарным газом средней степени тяжести получили 27-летняя женщина и дети 2014, 2016 и 2020 годов рождения.

Тем же вечером в двенадцатом часу ночи спасателям поступило аналогичное сообщение. На этот раз ситуация произошла в доме по улице Годовикова, 14. Проживающую там молодую пару уже доставили в 7-ю горбольницу.  

Причина происшествия в обоих случаях устанавливается. Вопросом занимается прокуратура Татарстана. 

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в ДРКБ Казани доставили детей, отравившихся дома угарным газом. Причиной происшествия послужила слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

КВ
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