Прививка от COVID-19: стоит ли доверять?

Своим мнением на этот счет с журналистом «КВ» поделился кандидат медицинских наук, главный врач Чистопольской центральной районной больницы Раис Мустафин. Он первым в своем районе сделал прививку, фактически став примером для коллектива. Это и понятно: все врачи на передовой и красную зону пока никто не отменял. Сам руководитель не болел коронавирусной инфекцией: неудивительно, что анализ крови показал отсутствие антител. Несмотря на факт создания вакцины в короткие сроки, Раис Робертович ни секунды не сомневался в ее безопасности:

— По роду своей работы много контактирую с людьми. Чтобы не бояться заболеть, решил защититься. Ну сколько можно благодарить Бога, что я не заболел, когда сейчас уже есть такая вакцина! Прививался «Спутником V», она двухфазная. После первой никаких особых ощущений, со второй в течение 3 — 4 часов температура поднималась до 38. Но это нормальная реакция организма. После последней прививки прошло почти две недели. Чувствую себя бодро.

— Рекомендуете ли прививаться близким?

— Дети и супруга переболели. Супруга планирует сделать себе прививку.

— Как быть тем, кто пока не доверяет новой вакцине?

— В свое время ВОЗ признала лучшим во всем мире национальный календарь прививок Советского Союза, а потом и России. Поэтому нет оснований не доверять нашим российским научным исследователям, особенно если речь идет о Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вспомните вспышку оспы в России, когда за неделю удалось привить максимальное количество людей. Или примеры, когда наших специалистов приглашают в другие страны с целью помочь в борьбе с опасными заболеваниями. Есть математические модели, которые позволяют все рассчитать. Надо понять, что болеть и уходить на карантин — это большие затраты как для семьи, так и для экономики страны в целом. Так что лучше предотвратить возможные риски. Государство дает нам инструмент защиты нашего здоровья. Эта возможность — прорыв в медицине сродни полету в космос.

— Есть сообщения об осложнениях. Как вы относитесь к этой информации?

— Не стоит забывать о фейках. С вакциной вводится аденовирус, он никак не может вызвать коронавирусную инфекцию. Если я привился от COVID-19, это не дает защиты от инфаркта или холецистита. Поэтому, если бы у меня случился аппендицит в период после вакцинации, это не значило бы, что причиной тому прививка. Не надо связывать далекие друг от друга понятия. Главное — быть здоровым на момент вакцинации. Можно отложить процедуру на полгода, если в крови обнаружены антитела.

— Как в вашем медицинском учреждении организован процесс вакцинации?

— У нас есть лист ожидания. Записаться может любой желающий — как по телефону, так и через портал госуслуг. За два дня предупреждаем пациента, что планируем в ближайшее время пригласить его. Все дело в особенностях самой вакцины. Для ее хранения необходим специальный температурный режим. Еще одна особенность: в одном флаконе 5 доз. Поэтому все организовано так, чтобы пришли не менее 5 человек. Перед процедурой всех осматривает врач. Если необходимо, проводится анализ крови на антитела — сейчас это уже не является обязательным условием. Вакцина размораживается, проводится вакцинация. В течение 30 минут после введения препарата человек находится под медицинским наблюдением. То есть это не так, чтобы забежал по пути на работу, вакцинировался и отправился по своим делам.