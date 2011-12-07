Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Строительный комплекс Татарстана встречает свой 100-летний юбилей

В этом году строительной отрасли Республики Татарстана исполнится 100 лет

Строительный комплекс Татарстана встречает свой 100-летний юбилей. Свое рождение стройкомплекс республики ведет с 22 октября 1921 года. Именно в этот день поздней осени приказом Комитета государственных сооружений была создана Первая государственная универсальная строительная контора.

Ветераны строительной сферы Татарстан в связи с этим предложили провести в 2021 году ряд торжественных мероприятий в честь векового юбилея важнейшей для экономики республики отрасли.

КВ
Лента новостей