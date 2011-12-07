Строительный комплекс Татарстана встречает свой 100-летний юбилей. Свое рождение стройкомплекс республики ведет с 22 октября 1921 года. Именно в этот день поздней осени приказом Комитета государственных сооружений была создана Первая государственная универсальная строительная контора.

Ветераны строительной сферы Татарстан в связи с этим предложили провести в 2021 году ряд торжественных мероприятий в честь векового юбилея важнейшей для экономики республики отрасли.