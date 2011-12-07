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Татарстан стал лидером по рождаемости в ПФО в 2020 году

В республике зафиксировано на 1000 человек самое маленькое количество смертей в Поволжье.

Татарстан стал лидером в сфере семейно-демографического развития среди регионов в ПФО, сообщила начальник Управления ЗАГС РТ Гульшат Нигматуллина.

«Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа. Как по абсолютному количеству, так и в расчете на 1000 человек населения наша республика занимает первое место в ПФО по зарегистрированным актам о рождении», — уточнила она.

Также в регионе зарегистрировано самое маленькое количество смертей на 100 человек.

Среди новорожденных детей 61% составили вторые и последующие дети.

КВ
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