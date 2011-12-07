Татарстанцам расскажут об изменениях в социальной сфере 22 января

Татарстанцам расскажут об изменениях в социальной сфере в режиме прямого эфира. Онлайн-встреча экспертов пройдет 22 января в аккаунте Региональной общественной приемной в Instagram (@opriemnaya116), — сообщает пресс-служба ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зрителям прямого эфира расскажут о пенсионном обеспечении и нововведениях при осуществлении соцвыплат, о дополнительных мерах соцподдержки детей и о выплатах семьям с детьми, а также об изменении законодательства при осуществлении медико-санитарной экспертизы жителей Татарстана.

После прямого эфира эксперты проведут прием граждан по данной теме. Мероприятие пройдет в 11.00. На тематический прием нужда предварительная запись по телефону: 8 843 238 1000. Свои вопросы можно оставить в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.